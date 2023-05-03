أسر ياسين يستعد لـ ”شماريخ” في عيد الأضحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 01:34 مساءً - يعيش الفنان أسر ياسين فترة من النشاط الدرامي والسينيمائي بعد عرض مسلسله الأخير في رمضان الماضي في 2023 وهو مسلسل «الكتيبة 101»، وإنتهائه من تصوير فيلم «شماريخ» المفترض عرضه بعيد الأضحي.

قدم الفنان أسر ياسين مسلسل «الكتيبة 101» وتم عرضه برمضان الماضي، والذي كانت تجمعه بطولة مشتركة مع الفنان عمرو يوسف،ودارت أحداث المسلسل حول وقائع حقيقة تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، وبداية قصة المسلسل في 28 يناير 2018، حيث هجوم التكفيرين علي موقع عسكري في مدينة العريش بشمال سيناء.

أبطال المسلسل:

المسلسل كان بطولة اسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب ، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، بهاء ثروت، ومن إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح .

فيلم شماريخ:

وتم الإعلان عن فيلمه الجديد "شماريخ " المفترض عرضه في عيد الاضحي 2023 منذ ثلاثة أشهر، وأثار الإعلان فضول الجمهور لإنه لم يبين أي شئ حول قصة الفيلم.

يدور الفيلم في إطار حركة من التشويق والغموض والرومانسية وفكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة ، وتزداد حياته أكثر بالضغوطات.

أبطال الفيلم:

الفيلم من بطولة أسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، مصطفي درويش، ومن إخراج وتأليف عمرو سلامة.