هو أنت مأخذ إيه يا زعيم.. عندما تحول المشهد الي حقيقة من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال لبنان يسرا مع عادل امام.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية

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رياض - احمد صلاح - في تصريحات سابقة، قالت الفنانة يسرا: “كل هدفي من مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة إني احط بسمة علي وشوش الناس مش اكتر من كده”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: “قلت لجمال العدل أنا عايزة أعمل حاجة كوميدي السنة دي علشان نعمل حالة حلوة للناس، لأن كلنا محتاجين للابتسامة والفرفشة وهدفنا نضحك الناس”.

رغبة يسرا بعد القالب الكوميدي

وتابعت: “كنت محتاجة أغير جلدي وعلشان كده شاركت في مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة، وحقي كممثلة أني أغير من جلدي ومقعدش في قالب واحد “.

في تصريحات سابقة، قالت الفنانة يسرا: “أنا قبل ما أكون ممثلة كنت مطربة وأخذت من نقابة الموسيقيين تصريح الطرب، وبعدين بقيت ممثلة وجالي وقت كان لازم أحدد المسار الفني”.