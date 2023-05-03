انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. القشطه ملكة جمال بريطانيا ديمي روز بوصله رقص شرقي جننت الشباب تحدت بها سما المصري وفيفي عبده .. اتفرج على الدلع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الازياء اللبنانيه الشهيره للغايه ديمروز مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد ما قامت بناء فيديو قصير لها على حسابي على موقع تبادل الصور انستغرام وهي في وسط رقص قويه.

ودائما ما تشارك عارضه الازياء اللبنانيه ديمي روز محبيها من متابعي السوشيال ميديا الكثير من فيديوهات الخاصه بها.

وكانت الفنانه ديميرو تصدرت السوشيال ميديا بخصوصا موقع تويتر بعد قيامها بواسطه رقص على حمام السباحه شبهها كثير من المتابعون بسما المصري وفيفي عبده، وقفنا الكثير من متابعين على الفيديو الذي ظهرت فيه ديمي روز وهي في وصله رقص قويه