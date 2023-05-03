صاروخ ارض ارض .. الصاروخ ملكة جمال بريطانيا ديمي روز تستعرض حجم صد رها بحمالة رائعة وركنت ملكة جمال لبنان سما المصري علي الرف

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رياض - احمد صلاح - إنها دائمًا ما تستحوذ على انتباه وقلوب أتباعها وتقوم بنشر صور لها دائما وهي باوضاع وتدور حول نقدها الواسع جدًا نشرت ديمي روز صورة لها تماما.

وشاركتها مع معجبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في اخر صور لها وتظهر ديمي روز .

وظهرت في عده صور وهي بدون اي قطعه على جسدها مما اثاره انتقادات واسعه حول هذه الجلسه التي كانت تقوم بتصويرها

ما تظهر ديمي روز اطلاله جذابه للجميع وتظهر فيها جسدها متناسق للغايه و تفاعل المتابعون مع الصور معربين عن إعجابهم بمظهر روز وانتقدها البعض لجرأة ظهورها ، معتبرين أنها تجاوزت الجرأة.

ظهرت ديمي روز في الصور ، مرتدية فقط فستانًا شفافًا باللون الأحمر ، دون أي قطعة من القماش عليها