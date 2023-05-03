انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. كما خلقها الله أبهرت الشباب بوصلة رقص بلدي ببدلة رقص قوية لطبيبة ملكة جمال روسيا داخل مستشفى ركنت جوهرة وصافيناز ومتابع :ضيعت سما المصري وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت الراقصه صافيناز حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بنشر فيديو عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك تصدر هذا الفيديو ترند تويتر لجميع من الصور التواصل الاجتماعي.

بسبب ما قامت بنشره واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض الراقصه صافيناز واثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني بعد نشره بساعه تابع التفاصيل

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو ممنوع من العرض الراقصه صافيناز وهي تقول بوصله رقص داخل احد الحفلات الشهيره في مدينه الغردقه واحتوى هذا الفيديو على لقطات من العرض شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وخارجه والتي تعمل على اعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض التي حققت اكثر عدد من المشاهدات والقيام بنشرها مره اخرى