انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا حدث في اغرب حفل زفاف.. عروسة تونسية جننت الجميع في حفل زفافها ملابسها وترقص بالـ . بيكيني أبو فتله بدون خجل..ورد العريس علها كان صدمة للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تشهد الأعراس مفاجآت خاصة أنها ليلة واحدة في العمر يتذكرها الجميع بفرح وسرور ، وتبقى ذكرى خالدة في أذهان الزوجين حتى لا تتكرر إلا أعراس تعتمد على أمور تقليدية.

خلال الساعات الماضية نشرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل مقطع فيديو لعروس تحضر حفل زفافها بالبكيني بدلاً من الفستان المعتاد.

حيث قامت العروس في هذا الحفل وبعد ذهابها للقاء مباشرة بشيء لم يكن يخطر ببالها أن لديها مفاجأة كبيرة جدا يا عريسها وارتفعت العروس التونسية التي فعلت شيئا لم يكن متوقعا منه ، كما من المعتاد أن يرتدي العروس والعريس ويرقصان ويفرحان بطريقتهما الخاصة.

هذه العروس التونسية فعلت ذلك ، حيث ملابسها وبقيت في الداخلي فقط من أجل هذه الروعة والروعة والجمال.

أثار هذا ضجة كبيرة لدى جميع الحاضرين في حفل الزفاف ، وقام أحد الأشخاص الفتاة وهي مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل.