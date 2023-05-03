تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لـ حفل شيرين بـ ليلة روائع الموجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 صباحاً - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلًا جماهيريًا ضخمًا، يوم الخميس الموافق 4 مايو الجاري، ضمن حفل ليلة روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ومن أبرزهم خاصمت النوم، وأعصابه تلاجة، حبة جنة ، وغيرهم من الأغاني .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو من كواليس تحضيرات شيرين عبد الوهاب لـ حفل روائع الموجي.

وشارك تركي آل شيخ، جزء من الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصير تويتر، وجاءت من خلاله شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنية أنت وبس اللي حبيبي، للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وكتب عليها، قائلًا: ليلة مميزة لسميعة الطرب الأصيل ستبقى محفورة في أذهان هواة الفن الخالد.