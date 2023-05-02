حلمي بكر عن هاشتاج إلغاء حفل أصالة: ”الشعب المصري بيعرف يعاقب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:27 مساءً - كشف الموسيقار حلمي بكر، آخر تفاصيل حالته الصحية، قائلا: ساعات يمين وساعات شمال، وبحاول"، معربا عن تقديره للمملكة العربية السعودية لدعوته لحفل تكريم الموسيقار محمد الموجي.

وعن اطلاق الجمهور المصري هاشتاج لإلغاء حفل المطربة أصالة بمتحف الحضارة، قال بكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن مشكلتنا أن بعض الفنانين بلا ثقافة، والثقافة ليست قراءة كتب وإنما القدرة على الاستمرار والتعامل، والقدرة على النجاح، فالنجاح ليس لحظة وإنما عُمر".

وأشار إلى أن أصالة اعتذرت للشعب المصري عما بدر منها بحفلة لها بالمملكة، وعلينا سؤال الشعب المصري هل الاعتذار كان كافيا، مضيفا: “الشعب المصري بيعرف يعاقب كويس، شيرين بقالها قد إيه مش فالصورة عشان اللي عملته في نفسها