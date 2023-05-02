انت الان تتابع خبر اتفرج .. إطلالات شيري عادل وطارق صبري قلبه السوشيال.. لايقين على بعض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شيري عادل أثناء تواجدها وزوجها في برنامج “صدى الملاعب”، بالكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية بعدما تزوجت من الفنان طارق صبري، وأنه آخر مرة بكت فيها كان هو السبب في بكائها.

إطلالات شيري عادل وطارق صبري قلبه السوشيال

وأكدت شيري عادل في لقاء مع ET بالعربي إنهما سوف يقيمان حفل الزفاف في الصيف القادم، وفي الغالب ما يلفت ظهور الفنان طارق صبري الأنظار، وهذا بالرغم من أنهم لا يحاولون لفت جميع الأنظار لهم.