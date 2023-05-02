انت الان تتابع خبر بعد إصابة عادل إمام بالزهايمر .. يسرا تفجّر الصدمة بتصريحاتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصري يسرا، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد انتشار الكثير من الشائعات حول مرضه وتدهور صحته، أو اصابته بالزهايمر.

وطمأنت يسرا الجمهورعلى حالة الزعيم، وأشارت انه بحالة صحية جيدة ويقضي وقته وسط عائلته وأحفاده، مؤكدة انها تتواصل معه باستمرار ولا تنقطع العلاقات بينهما.

وقالت الفنانة القديرة: "عادل امام زي الفل وأنا على اتصال دائم به وبشقيقه.. ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط".

يذكر أن الفنان المصري القدير وعائلته، قد عانوا خلال الفترة الماضية، بسبب تداول الكثير من الأخبار على مواقع التواصل، حول وفاته أو دخوله بغيبوبة، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة.

وكان الإعلامي محمد الباز، قد فجر الصدمة سابقا، بعد الإعلان عن عدم عودة الزعيم للتمثيل بسبب إصابته بأعراض الزهايمر.

وكان عصام امام، شقيق الفنان قد اضطر اكثر من مرة، للخروج بتصريحات إعلامية نفى فيها حقيقة هذه الأخبار، كما تم تداول أكثر من صورة للزعيم تثبت انه بصحة جيدة.

وعلى صعيد آخر، كان رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، قد وجه في وقت سابق، رسالة خاصة لعادل إمام، قائلًا: "كل ما اكتئب افكر فيه فأضحك".