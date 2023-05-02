انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. غاده عبد الرازق تظهر انوثتها بالاسود الشفاف بصحبه زوجها في صحراء مصر وما فعله معها لا يصدقه احد.. ومتابع الصحراء سخنه عليك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه الفنانه غاده عبد الرازق اجدد صورها على موقع التواصل الاجتماعي والوصفات الخاصه لموقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تقوم بالاجهزه الصيفيه التي تقضيها مع زوجها في صحراء شرم الشيخ والتي ظهرت فيها غاده عبد الرازق باطلاله كاجوال خطفت قلوب المتابعين نحوها بسبب الاشياء التي قامت بفعلها بصحبه زوجها.

ونشرت الفنانه غاده عبد الرازق مجموعه من الصور الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بصحبه زوجها هيثم زينتا منتشره الصور بطريقه كبيره جدا على الموقع التواصل الاجتماعي ولاقت اعجابا كبيرا جدا من قبل الجمهور الفنانه غاده عبد الرازق حيث ظهرت غاده عبد الرازق بهوت شورت اسود قصير جدا وتيشرت من اللون الاخضر المنقوش مرتديا زوجها مثل هذه الملابس التي ارتدتها غاده عبد الرازق.

ونالت الفنانه غاده عبد الرازق قالت كبير جدا من الاعجابات والتعليقات على صفحتي الخاصه وعلق احد المتابعين عليها وقال ضحك ولعب وهزار وفرفشاه ربنا يسعد حياتك يا نجمه وانت بطله مصر الاول.