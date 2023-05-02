انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري مسكة العصاية و عاوزه تضعها في هذه المنطقة في غرفة نومها.. ومتابع محتاجه اي مساعده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثاره الراقصه الاستعراضيه سناء المصري مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الجريئه ومقطع الفيديو الجليل الذي قامت بنشره الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي.

سما المصري نشرت مقطع فيديو لها على ص موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه نومها بطريقه كبيره جدا وكانت تمسك بيدها عصا كانت تضعها في عده مناطق من جسدها او كانت تقوم بالرقص بها وكانت ترتدي عبايه ضيقه جدا اظهرت فيها انوثتها ورشقتها من خلال رقصها عن السرير وهي تقوم بوضع العصا في مناطق حساسه جدا من جسدها.

وانهالت بصوره كبيره جدا بسبب ما تقوم به سما المصري من فيديوهات تحث على الفسق والفجور وتعمل على اشاره وانتشار الفيديوهات السيئه التي تقوم بها النساء داخل منازلهم.