تغير بوستر مسلسل “كامل العدد” ليضم صورة مصطفى درويش بعد وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 02:23 مساءً - غيرت منصة شاهد الإلكترونية البوستر الرسمي لمسلسل "كامل العدد" للنجمة دينا الشربيني، الذي عرض في رمضان 2023، ليضم صورة الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا أمس أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 43 عامًا.

وظهر في البوستر صورة الراحل مصطفى درويش، بعدما كان يحمل البوستر الرسمي صورة دينا الشربيني والطفلين المشاركين في العمل.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازة مصطفى درويش، بمسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر أمس، وكان من بينهم حسن أبو الروس ومحمد علي رزق اللذان حملا نعش الراحل إلى مثواه الأخيرة، بجانب آسر ياسين، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، شريف سلامة، دياب، محمود البزاوي، محمود حافظ وحسني شتا ومحمد العمروسي وغيرهم من الفنانين، وسط تأثر كبير وانهيار عائلة الراحل.

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد، حول أحمد طبيب التجميل عندما يتقابل مع ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما بعضا، لكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف عائقا أمام العلاقة، إلا أنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

مسلسل كامل العدد، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أية سماحة، أحمد جمال، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.