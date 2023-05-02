قمر وعباس والشاعري ومحيي في عقد قران نجلة علاء عبد الخالق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:29 مساءً - حرص النجم مصطفى قمر على حضور عقد قران نجلة النجم علاء عبد الخالق الذى يقام داخل دار مناسبات القلعة، والتقط عدد من الصور مع العروسين، كما حضر النجوم: محمد محيي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002