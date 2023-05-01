انت الان تتابع خبر بالصورة .. انهيار رزان جمال بطلة مسلسل الثمن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد توقف العمل بسبب عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك، عاد مسلسل الثمن إلى شاشة "إم بي سي"، وشاهد، ابتداء من أمس الأحد.

واحتفلت بطلة المسلسل رزان الجمال "سارة" بعودة العمل مرة أخرى، وحمست الجمهور للأحداث القادمة، ونشرت صورة لها من العمل عبر الانستغرام، ظهرت فيها وهي منهارة وتبكي، بعد انفصالها عن باسل خياط "زين"، وسط محاولات صديقتها سارة أبي كنعان "تيما" لمواساتها والتخفيف عنها.

وكتبت رزان في تعليقها على الصورة: "رجعنا من جديد.. اشتقتولنا؟ لأنه احنا اشتقنالكن"، وذكرت المتابعين بأهم الأحداث السابقة التي توقف عندها العمل في الحلقة 51، أبرزها إصابة نيقولا معوض " كرم" بالسرطان، واتهام باسل خياط "زين" بمقتل معتصم، وغيرها من الأحداث الحاسمة.

الجدير بالذكر، ان مسلسل الرومانسية والأكشن، "الثمن" المقتبس عن المسلسل التركي binbir gece، لفت أنظار المشاهدين منذ عرضه، وحصد إشادة وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تنشأ بين سارة وزين بعد موقف صعب مرت فيه بطلة العمل عندما احتاجت مبلغ مالي لعلاج ابنها المصاب بالسرطان، ولا تجد من يساعدها سوى زين الذي منحها المبلغ مقابل قضاء ليلة معه، لتبدأ بعدها الأحداث الهامىةوالمفصلية.