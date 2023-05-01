انت الان تتابع خبر بالراحه عليا علشان فيه نزيف.. المشهد الممنوع من العرض للفنانه يسرا مع فنان مشهور الذي جعل المخ يوقف التصوير بسبب بكاء والصراخ يسرا.. هو عمل فيك ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نجاحا كبيرا جدا فور نزوله مباشره بسبب المشاهد الجريئه القويه التي جمعت بين عملاقين من عمالقة بين الزعيم عادل امام والفنانه الكبيره يسرا في اكثر المشاهد قوه التي جمعت بينهما في فيلم رساله الى الوالي الامر الذي جعل الفنان عادل امام يقوم بانقاذ الفنان يسرا بسبب المشهد القوي الذي جعل الاستديو في حاله من الغضب الشديد وجعل المخرج في حالها غضب .

حيث قام الفنان والزعيم عادل امام في مشهد قوي للغايه مع الفنانه يسرا والفنان مصطفى متولي الذي تسبب في بكاء وصراخ الفنانه يسرا بطريقه كبيره جدا عندما نزع الفستان الذي كان يتكون من خيط شديد جدا ادى الى جرحها جرح كبير في صدرها الى نزيف وبسببه تم وقف التصوير الى ان قامت الفنانه يسرا بالاعتناء بنفسها والشفاء التام لها.

وتقول الفنان يسرا في احد البرامج ان الزعيم عادل امام قد انقذ حياتها في مرتين خصوصا بعد الاعمال الكثيره التي جمعت بين الزعيم وعادل امام وانه قام بالاعتناء بها واعطائها الثقه التامه في نفسها في المشاهد والافلام السينمائيه التي جمعت بينهما.