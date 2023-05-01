انت الان تتابع خبر جديد شديد.. تسريب مقطع فيديو يا ربة منزل مصريه صارو خ في وصله رقص بالاسود شفاف الغرفه نومها. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مقاطع الفيديو للراقصات مربات المنزل بصوره كبيره جدا في الياهون الاخيره مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تنشر العديد من المقاطع ربات المنازل وهي تقوم مواصلات رقص قويه جدا ملابس البيت.

مقطع فيديو لاحدى ربات المنازل وهي تقوم بواسطه رقص على احد الاغاني الشعبيه للفنان حمو بيكا وهي ترتدي عبايه ضيقه جدا ابرزه جميع جسدها مما زاد من راسها جمال واثاره وكانت ترقص بطريقه وتتمايل بطريقه كبيره جدا الامر الذي جعل مقطع الفيديو ينتشر بصوره واسعه وحصل على الكبير جدا من المتابعين والمشاهدات من اجل كسب المال والشهره.

انتقد البعض ما تفعله الامهات وربات المنازل بسبب مقاطع الفيديو الذي انتشرت سواء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او تيك توك او مواقع السوشيال ميديا بصفه عامه ان هذه الامهات او ربات المنازل يفع لون على مواقع التواصل الاجتماعي وان يرى الابناء امه ترقص وتتعرى امام الجميع من اجل كسب الشهره وجاء من المال.