عصام السقا ينعي مصطفى درويش: كنت راجل وجدع وبتحب الخير للكل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 02:27 مساءً - نعي الفنان عصام السقا زميله الراحل مصطفي درويش" في منشور له علي موقع التواصل فيسبوك، قائلاً: "مع السلامة يا درويش .. كنت راجل وجدع وبتحب الخير للكل، كنت أخ و صاحب غالي ربنا يرحمك ويغفر لك".

وأكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" صحة الوفاة.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الحصري في أكتوبر.

وشارك مصطفى درويش خلال الماراثون الرمضاني 2023 في 4 أعمال فنية مختلفة مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وجسد مصطفى درويش شخصية عمران، في مسلسل «سره الباتع»، مع المخرج خالد يوسف، ومجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، حنان مطاوع، وبجانب أكثر من 60 نجمًا آخر، إذ إنه يعد واحدًا من أكبر وأضخم الأعمال الفنية التي تشارك في الموسم الرمضاني.

كما ظهر مصطفى درويش في مسلسل «إكس لانس»، بطولة الفنان محمد سعد، في الموسم الرمضاني 2023، ويضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت.

وشارك مصطفى درويش في مسلسل «تلت التلاتة»، بشخصية حازم مع الفنانة غادة عبد الرازق، والفنان أحمد مجدي، مي سليم، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وقدم مصطفى درويش شخصية عمر في مسلسل «كامل العدد»، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد، وكشف الإعلان عن قصة حب تعيشها ليلى تيمور دينا الشربيني، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغيرة، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.