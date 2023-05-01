شاهد.. أنغام تستعد للمشاركة في حفل ليلة روائع الموجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 02:27 مساءً - وصلت الفنانة أنغام، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًا للمشاركة في حفل ليلة روائع الموجي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 4 مايو.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، فيديو وصول أنغام للرياض، التي أعربت من خلاله عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الحدث، قائلة: "سعيدة جدًا ويشرفني إني أشارك في ليلة روائع محمد الموجي، أنا من محبيه ومحبي ألحانه، وهتكون فرصة حلوة نسمع روائعه، شكرًا مدينة الرياض، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ينطلق حفل ليلة روائع الموجي، يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ويحيي الحفل مجموعة من أصوات العالم العربي، أبرزهم شيرين عبد الوهاب، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، وائل جسار، مي فاروق، زينة عماد، ويشرف عليه فنيًا الموسيقار يحيى الموجي، ويقوده الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.