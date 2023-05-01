انت الان تتابع خبر خبر وفاة حسام تحسين بك وانهيار عائلته تتصدر المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، خبر وفاة الفنان السوري حسام تحسين بك، بعد تعرضه لأزمة صحية ادخلته إلى المستشفى.

وبعد ان خلق هذا الخبر ضجة كبيرة بين الجمهور، خرج تحسين بيك عن صمته ونفى ما تم تداوله، مؤكدا إن مطلقي شائعات وفاته يعانون من أمراض نفسية، لاستجرار المعجبين واللايكات، وخاصة انهم أثاروا قلق محبيه وعائلته وأصدقائه الذين تلقى منهم كمّ كبير من المكالمات للاطمئنان على صحته.

وقال الفنان السوري أنه لم يكن يعرف بشائعة وفاته، الا بعد ان تواصل مع ابنه راكان ليستعلم منه عن سبب قلق الناس عليه.

وأكد تحسين بك إن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي امراض، ويعيش حياته بشكل طبيعي في منزله بدمشق بين العائلة والأصدقاء والعمل.

أما فيما يتعلق بأعماله الفنية، أشار حسام تحسين بك، إنه يحضر حاليا لإطلاق أغنية "العز بيلبقلك سوريا"، من كلماته وألحانه، والتي قام بتسجيلها مع عدد من الأطفال، مشددا انه ليس مغنياً أو مطرباً، وإنما مؤدٍّ يقدم واجبه تجاه بلده.