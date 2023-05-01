انت الان تتابع خبر بسبب استفزاز المسلمين .. ولعت بين سيرين عبد النور ونادين نجيم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد اشتعلت الخلافات بين الفنانة نادين نجيم ومواطنتها الفنانة سيرين عبدالنور، بسبب منشور مسيء على تويتر.

وفي التفاصيل تصدر اسم سيرين ونادين موقع تويتر، بعد ان وضعت سيرين عبد النور اعجابها على تغريدة لحساب باسم "شاربيليتا" هاجم فيه نادين نجيم وأساء اليها بكلمات حادة.

وأعاد هذا الحساب مشاركة منشور سابق لنادين نجيم، احتفلت فيه بعيد الفصح، وطالبها "شاربيليتا" بعدم استفزاز الناس في رمضان والمكابرة عليهم بديانتهم، لأنها لو التزمت الصمت ولم تستفز الجمهور بكلامها لأثبت أن ايمانها صادق ولن يهاجمها احد.

وتابع الحساب قائلا: "انت بتموتي انو تلفتي الانتباه وتلعبي دور المضطهدة لأنك مريضة"، وهذا الجمهور الذي رفعها يستطيع أن يعيدها إلى الحضيض، بحسب تعبيره.

وختم هذا الحساب رشالته بالقول: "ياللي تاريخك مليان فضايح ما تعملي حالك عفيفة وتقدمي نصائح للناس".

ولكن ما صدم الجمهور، أن سيرين عبدالنور سجلت إعجابها بهذا المنشور، لتشتعل الخلافات بين النجمتين من جديد.

بدورها ردت نجيم على المنشور واعجاب سيرين به، بطريقة غير مباشرة، من خلال اعادة مشاركة لتغريدة جاء فيها: "دائما أؤمن بأنه كما تدين تدان وكما تعين تعان"، كما نشرت عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، عبارة جاء فيها: "لا تنتقم.. اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يأتي التيار حاملًا معه جثة عدوك".

كما قامت نادين نجيم بكتابة منشور آخر تحدثت فيه الظلم والابتعاد عن الانتقام لأن الزمن كفيل بذلك.