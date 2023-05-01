5 مايو .. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 12:29 مساءً - يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم يوم الجمعة 5 مايو، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

واختيرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الشهر الماضي، كواحدة من ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملون صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم.

ووضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفيوها ونقاد متخصصون، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عام وتأثيرها على مستوى العالم.