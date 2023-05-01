محمد سامي عن غادة عبد الرازق: مليش علاقة بيها ومش بضيع وقتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 08:23 صباحاً - كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة عودته للعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد خلافات سنوات طويلة بينهما.

وقال محمد سامي في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي": "ربنا يوفقها في حالها وكان بينا خلافات سابقة وزى ما هى وأما مليش علاقة بيها والواحد بيمشي لقدام عشان ينجح ومش برجع لورا ودا تضييع وقع ومجهود عالفاضي".

وتابع محمد سامي: "أهلي مبسوطين بنجاح مسلسلي وحلمت أن أكون مخرج ومؤلف وحققت حلمي الحمد الله وربنا كرمني".

وكان الجمهور تفاجئ بتعليق غادة عبد الرازق، على منشور المخرج محمد سامي، والذي كتب فيه أن نصر الله دائما ما يكون حليفنا، لذلك لابد أن لا نخاف من التجربة، ونحرص على ملء قلوبنا بالمحبة والخير تجاه الجميع، حتى من أذونا وحاربونا، ومن ثم كتبت غادة تعليق قائلة: "ونعم بالله" مما اعتبر البعض أن هذا التعليق بوادر لصلح بينهما.

جدير بالذكر أن خلاف الفنانة غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، وقع عام 2010، بعد عرض مسلسل "حكاية حياة"، ووصل الأمر إلى أقسام الشرطة، وكشف سامي أنه تعرض للظلم منها، بينما خرجت الأخيرة وردت بعد صمت سنوات، وأكدت أن محمد سامى هو من أخطا فى حقها.