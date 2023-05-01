شيرين عبدالوهاب تصل السعودية مع حسام حبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 08:23 صباحاً - وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رفقة زوجها الفنان حسام حبيب، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في ليلة روائع الموجي.

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركتها في ليلة روائع الموجي، عبر مقطع فيديو عقب وصولها للمملكة العربية السعودية قائلة: "أكيد سعيدة ومبسوطة إني هشارك في ليلة العملاق أنا شخصًيا أتربيت على ألحان أستاذ محمد الموجي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وكل الشكر للمملكة العربية السعودية".

وفي سياق متصل، عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مجددا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت روتانا، صورا لشيرين والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر "فيسبوك" وعلقت قائلة: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)".

وكانت خلافات وقعت بين شركة روتانا بسبب ألبومها الأخير الذي لم تسلمه شيرين للشركة في موعده، مما دفعها لرفع قضية عليها، استمرت لفترة طويلة.

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلا مميزا يوم الجمعة الماضي في دبي، بحضور جماهيري كبير.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقدمت بعد انتهاء حفلها الذي أقيم مساء أمس في دبي على مسرح أرينا كوكا كولا وسط حضور جماهيري كبير بالشكر إلى أهل دبي، وعلى حسن الاستقبال من الجمهور قائلة: "أهل دبي على رأسي من فوق".

وقدمت مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها مثل: "على بالي" و"كدة يا قلبي" و"المترو" و"الوتر الحساس"، ولاقى الحفل إعجاب الحضور وتفاعلهم.

وقالت شيرين مداعبة جمهورها: "وحشتوني، خلاص شوشو رجعت، مش هغيب عنكو تاني أبدا".

وتعرضت شيرين عبد الوهاب إلى موقف صعب أثناء غنائها، حيث سقطت حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".