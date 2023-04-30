انت الان تتابع خبر بعد خلع الحجاب حلا شيحة تطرد هؤلاء من حياتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أزمة خلع الحجاب، تواجه الفنانة المصرية حلا شيحة الكثير من الإنتقاد والهجوم من قبل الجمهور والمتابعين، رغم تلقيها الدعم من البعض الآخر.

وبدورها ردت شيحة عبر الإنستغرام على رسائل الدعم أو الإنتقاد التي تصلها، ونشرت مجموعة كبيرة من هذه التعليقات والرسائل، وشكرت المحبين على دعمهم لها، وهاجمت منتقدي ظهورها دون حجاب، واصفيتهم بناشري الطاقة السلبية.

وأشارت حلا ان ما يفعله هؤلاء الأشخاص يندرج تحت الغيبة والنميمة، التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت منهم أن يخرجوا من صفحتها ولا يتابعوها، وقالت: مش حابب يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله".

يذكر أن حلا شيحة قد تصدرت حديث مواقع التواصل خلال الفترة الماضية بعد خلعها الحجاب للمرة الثانية، عقب انتشار أخبار طلاقها من الداعية معز مسعود، غير انها لم تدلي بأي تصريح حول ما حدث معها وسبب انفصالها عن زوجها والتراجع ارتداء الحجاب الذي تخلت عن فنها وجمهورها لأجل الالتزام به، واكتفت بنشر صورها دون حجاب عبر حسابها في انستغرام.

ولم تكشف حلا شيحة عن نيتها في العودة للفن مرة أخرى، بعد ان قررت الإعتزال والهجوم على نقابة الممثلين بسبب عرض فيلم لها مع تامر حسني وظهورها فيه دون حجاب.