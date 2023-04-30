ننشر التفاصيل الكاملة لمهرجان المركز الكاثوليكي الـ 71

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 01:26 مساءً - انتهت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، من وضع كل الترتيبات والتحضيرات النهائية لانطلاق الدورة الـ 71 للمهرجان هذا العام، والذي يوافق مرور واحد وسبعين عامًا على بدء نشاط المركز والمهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من الجمعة الموافق 5 مايو المقبل وتستمر لمدة أسبوع حتى الجمعة الموافق 12 مايو من نفس الشهر.

يأتي ذلك تزامناً مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها تجديداً شاملاً وتغيير المقاعد بالكامل، وإضافة العديد من أحدث أجهزة الإضاءة والتحكم.

واستقرت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، على اختيار خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية من بين 25 عملًا سينمائيًا عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها بالترتيب بدءا من السبت 6 مايو حتى الأربعاء الموافق 10 مايو هي:

ـ "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي "السبكي فيلم للإنتاج الفني".

ـ "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي "شركة جراچ".

ـ "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب "Silver Green Film Production".

ـ "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز.

ـ "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس "هوليوود فيلم" وچون إكرام ساويرس.

وفى سياق متصل، قررت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة المخرج القدير هاني لاشين، وعضوية كل من الفنانة القديرة ماجدة زكي، والفنان مجدي كامل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس اكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جُبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمار.

وتقرر منح جائزة الريادة السينمائية لكل من ​الفنان القدير يحيى الفخراني​، والفنان القدير محمود حميدة​، والفنانة القديرة سهير رمزي، والفنانة القديرة هناء الشوربجي​​.

كما تقرر منح جائزة المركز الخاصة ستمنح للفنان والمطرب القدير مدحت صالح، وتكريم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، بجائزة فريد المزاوي، أما جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير سامي مغاوري، فيما تذهب جائزة "الإبداع الفني" لكل من الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، بينما تُمنح جائزة التميّز الإعلامي القدير محمود سعد.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعد أقدم مهرجان سينمائى بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنوياً بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التي تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدا عن الأفكار الشاذة والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.