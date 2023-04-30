انت الان تتابع خبر أحدث ظهور لطفل فيلم زكي شان في زفاف شقيقته.. شوف شكلة بقي ازاي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشتهر الطفل نهاد نور بأدواره العديدة في الساحة السينمائية وهو صغير، وعلى رأسهم فيلم زكي شان، الذي نال إعجاب الجميع و ظل متعلقاً في أذهانهم، ولكن تفاجئ الكل أثناء ظهوره أمس في حفل زفاف شقيقته، وكان بملامح مختلفة لكنها مختلطة بالطفولة، لكن أصبح الآن شاب.

نهاد نور يحتفل بزفاف شقيقته

احتفل الفنان نهاد نور بزفاف شقيقته أمس و قام بنشر العديد من صور حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام”.

نهاد نور طفل فيلم زكي شان