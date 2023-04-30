انت الان تتابع خبر اتفرج .. شقيق أحمد داش مع عروس بهاف ستوماك وتاتو.. قلب السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام شقيق الإنفلونسير الشهير كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش، بنشر العديد من الصور من داخل حفل زفاف صديقة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.

شقيق أحمد داش مع عروس بهاف ستوماك وتاتو

وأطلت العروس بإطلالة جريئة ومثيرة ولفتت أنظار الجميع، وارتدت فستان زفاف لونه أوف وايت منقسم إلى قطعتين، قطعة هاف ستوماك مكشوفة من البطن والظهر، ومصنوعة من الدانتيل وجيب تول، وخطفت أنظار الجميع على السوشيال ميديا.