انت الان تتابع خبر اتفرج .. شقيق أحمد داش مع عروس بهاف ستوماك وتاتو.. قلب السوشيال ميديا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام شقيق الإنفلونسير الشهير كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش، بنشر العديد من الصور من داخل حفل زفاف صديقة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.
شقيق أحمد داش مع عروس بهاف ستوماك وتاتو
وأطلت العروس بإطلالة جريئة ومثيرة ولفتت أنظار الجميع، وارتدت فستان زفاف لونه أوف وايت منقسم إلى قطعتين، قطعة هاف ستوماك مكشوفة من البطن والظهر، ومصنوعة من الدانتيل وجيب تول، وخطفت أنظار الجميع على السوشيال ميديا.
صور عروس بهاف ستوماك وتاتو مثيرة للجدل
ومن الناحية الجمالية قامت العروس ببعض العديدي من اللمسات البسيطة من المكياج ذات الألوان النود وتركت شعرها الكيرلي منسدلاً على كفيها، وجاءت الكثير من التعليقات على الصور ومنها “افتكرناك العريس”، وظهرت صور فرح كريم داش على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء على البحر المتوسط.