الفنانة هند عاكف تتعرض لحادث سير بالمقطم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تعرضت الفنانة هند عاكف لحادث سيارة ، ونتج عنه تعرضها لكدمات بالرأس وتم نقلها لمستشفى المقطم التخصصي لتلقي العلاج.

وقال شقيق هند عاكف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:”انا احمد عاكف اخو الفنانه هند عاكف هند تعرضت لحادث سياره في بداية اليوم منذ ساعات والعناية الالهية أنقذت حياتها . توجهنا إلى مستشفى المقطم التخصصى لاتخاذ اللازم والاطمئنان عليها وتم عمل أشعة مقطعية والحمد لله تبين بعض الكدمات الشديدة بالرأس فقط الحمد لله وقد امر الأطباء بالعلاج لمدة ٤ ايام والراحه التامه الف حمد وشكر ليك يا رب ..اتقدم الشكر للأطباء و شرطة المقطم والاصدقاء على تعاونهم معنا”.