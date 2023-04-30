نيكول سابا تختتم حفلات العيد بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 09:29 صباحاً - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما فى ختام سهرة عيد الفطر التى أقيمت داخل احد الأندية الرياضية بمحافظة الإسكندرية بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضرت نيكول بكامل أناقتها مرتدية ملابس كاجول وبصحبة مدير اعمالها الـ dj ياسر الحريري وكان فى استقبالهما منظمة الحفل نفين رشدى "برو ادز".

بدء الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة لأغنية "سمك القرش" حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي" ، "سمك القرش"، "التوتو ني"، "قررت"، "صورة سيلفي" و"الجو حلو" بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "للسيندريللا" و"حرمت احبك" لوردة ،"سهر الليالي" لفيروز و "بنت السلطان".

وتخلل الحفل صعود طفلة من معجبات نيكول سابا لتشاركها الغناء والاستعراض بطريقة خطفت أنظار الجمهور واحتضنتها نيكول لتفاعلها معها وتقليدها.

على جانب آخر انتهت نيكول سابا من تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "فيلينج كوول" او "Feeling cool" ببيروت مع المخرج ايلي فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023 والأغنية من كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وتوزيع أماديو.