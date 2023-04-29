بالفيديو.. لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على مسرح دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 11:27 صباحاً - ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها في الحفل الغنائي الخاص بيها المقام في دبي .

تعاملت مع موقف وقوعها من المسرح منذ قليل بروح عفوية و رياضية قائلة : "الناس بتوع السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة و يقولوا شوفوا شيرين وقعت".

وظهرت شيرين عبدالوهاب باطلالة صيفية ذات ألوان جذابة خلال الصور الاولي لها فى الحفل .

ويعد هذا الحفل الأول لها بعد فترة غياب عن جمهورها ومحبيها، و تقدم شيرين باقة من ألمع أغانيها القديمة، وكذلك أغنية من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه نهاية هذا العام.