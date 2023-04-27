انت الان تتابع خبر طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل .. هذا ما قالاه لبعضهما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت بسمة بوسيل من خلال حسابها على موقع تبادل الصور «إنستجرام» عن طلاقها رسميًا من المغني المصري تامر حسني.

وكتبت بسمة على إنستجرام: «جعلنا بينكم مودة ورحمة ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".

ورد تامر حسني عليها وكتب: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عاما مش هينة، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب والاخ والسند الصديق وفي حفظ الله".