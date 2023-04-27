انت الان تتابع خبر متابعة لـ ندى الكامل: مش بتخافي من الحساب لما بتبيني جسمك؟ ورد صادم من الأخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت سيدة الأعمال وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، سؤالًا محرجًا عبر خاصية ask، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث سألت متابعة ندى الكامل: “مش بتحسي إنك بتبيي جسمك بزيادة؟، مش بتخافي من الحساب أو تكوني بتاخد ذنب عن كل حد يشوف صورك كدة ؟ واسفة حقك عليا”لترد عليها ندى الكامل قائلة: “يعني ايه مبخفش من الحساب؟؟ ويعني ايه مش خايفه اخد ذنب؟ .. ما طبيعي كلنا خايفين من الحساب ومش عاوزين ناخد ذنب! بتفصليني عن بقيت البشر ليه!!! كلنا عندنا النفس اللاومه او معظمنا واظن ده احسن بكتير من النفس الاماره بالسوء .. ركزي في نفسك عشان ترتاحى ومتبقيش تبصي لو مضايقاكي”.

ندى الكامل لمتابعة: مش ملزمة أرد عليكي وهنزل القبر لوحدي

وأضافت: “أنا لوحدي جيت ولوحدي عشت وبرضه هنزل المتر في المتر لوحدي… ساعتها انا اللي هكون ملزومه ارد عالسؤال ده وقتها .. لكن مش ملزمه ارد عليه حاليا .. انك لا تهدي من احببت”.