انت الان تتابع خبر بعدما حذفت إعلاناتها.. إليسا تكشف تفاصيل فشل إتمام تعاقدها مع روتانا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل عدم إتمام تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكتبت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا، روتانا عيلتي وما بقبل أي شئ ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر”.

إليسا عن عدم إتمام تعاقدها مع روتانا: كل تأخيرة وفيها خيرة