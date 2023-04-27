انت الان تتابع خبر بعدما حذفت إعلاناتها.. إليسا تكشف تفاصيل فشل إتمام تعاقدها مع روتانا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل عدم إتمام تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وكتبت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا، روتانا عيلتي وما بقبل أي شئ ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر”.
إليسا عن عدم إتمام تعاقدها مع روتانا: كل تأخيرة وفيها خيرة
وتابعت: “كل تأخيرة وفيها خيرة، فـ شوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهمو هل الشئ”.
يُذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كانت قد حذفت جميع إعلانات المطربة اللبنانية إليسا، عن أغنيتها التي كان من المقرر طرحها في عيد الفطر الماضي، وهي بعنوان “بتمايل على الـ Beat”، الأمر الذي أثار أقاويل عديدة حول مدى إتمام تعاقد المطربة اللبنانية الشهيرة مع الشركة.