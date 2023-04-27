شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجأة سارة لجمهورها.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن مفاجأة لـ جمهورها، قائلة :” خلال أيام سيكون هناك مفاجأة كبيرة ، وستحدث بدولة كبيرة”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها عادت لـ حياتها، ولـ الغناء معلقة :” انا زي السمكة ورجعت للبحر”، وأن سر ابتعادها يعود لـ ظروف صعبة.

ولفتت إلى أنها تعمل من عمر صغير، وأنها غنت فى دول كثيرة، وبسبب ظروفها النفسية قررت التوقف لـ فترة.

وأشارت إلى أنها بحمد الله تعافت، وأنها تحمد الله بعودتها، لـ جمهورها، ولـ بناتها”.