فيلم كاستينج يوسف شاهين يشارك فى بانوراما المهرجان السينمائي الدولى بتونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - يشارك فيلم كاستنج يوسف شاهين فى بانورما المهرجان السينمائي الدولى ” ياسمين الحمامات “.

قال المخرج محمود محمود والمنتج سامح حلمى فى تصريحات صحفية أن الفيلم سوف يتم عرضه فى مهرجان ياسمين الحمامات بقسم البانوراما والاحتفاليه بمئويه السينما في تونس.

وأضاف المخرج محمود محمود حصد فيلم كاستنج يوسف شاهين على ٤٠ جائزة دولية حتى الان من عدة مهرجانات مختلفة .

الفيلم إهداء ليوسف شاهين ولصناع السينما المحليين والعالميين اللذين رحلوا وتركوا لنا ميراث كبير في إطار درامى فويس أوفر نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، المخرج خالد الحجر، حسين نخلة، أمل الفرمازى، د. محمد عبد المحسن، ترجمة أنيس عبيد.

فيلم كاستنج يوسف شاهين بطولة مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم أبانوب عزت، سارة الشيخ ،أحمد ناصر سيف أحمد يوسف محمد فرج ،غادة قطاطة هايدى الحكيم، شريف صالح محمد على قورة محمد حمدى مصطفي المليجى، راندا مراد، مونتاج محمد غانم مدير تصوير تامر رضوان مساعد تصوير عمرو جويدة كاستنج ايكو ايجنسي ستايلست سارة الشيخ تصميمات هيثم محمد، غناء مي مصطفي ومادونا ويسرى العسيلى . كلمات وألحان يسرى العسيلى موسيقي عمر موسى.

انتاج سامح حلمى شركه وينكد ارت، وتأليف وإخراج محمود محمود،

وأكد مختار العجيمي الرئيس المؤسس للمهرجان السينمائي الدولي أن المثابرة والعمل على امتداد سنة كاملة وراء التصورات الجديدة للنسخة الثانية من المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات معبرا عن امتنانه لدعم كل من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والمركز الوطني للسينما والصورة للمهرجان.

كما اكد على التزام المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات بخطه التحريري وفلسفته الفنية القائمة على اختيار الأفلام المتوجة أو المشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى (فئة “أ” وفئة “ب”) وبدعمه للأصوات السينمائية الشابة والتجارب المتفردة في طرحها الجمالي والفني ليكون المهرجان بذلك ملتقى لصناع الأفلام من مختلف الجنسيات ونافذة لسينما مغايرة.

وعن المسابقات والفعاليات المستحدثة في المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات خص مختار العجيمي بالذكر مسابقة مخصصة لـ”أفلام الموبايل” (تشمل مشاركة 90 فيلما لا يتجاوز مدة كل عمل دقيقة واحدة)، برمجة ثرية تحتفي بمائوية السينما التونسية ضمن قسم “بانوراما” وجائزة تمنح من قبل المجلس الدولي للسينما والتلفزيون والاتصال السمعي البصري التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وهي “ميدالية غاندي” وتقدم

لفيلم يتناول في طرحه قضايا إنسانية عادلة وذلك إلى جانب “بانوراما” خاصة بالأفلام الوثائقية، وكذلك عروض في قسم جديد “سيني بيتش” على شواطئ مدينة ياسمين الحمامات وسينما أمريكا اللاتينية “تحت المجهر” في برمجة نوعية.

وتستحضر المعلقة الرسمية للمهرجان الهوية التونسية المتجذرة عميقا عبر شخصية “بوسعدية” في رحلته الإنسانية وتجربته الوجودية هكذا هو المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات حسب مؤسسه ومديره العام مختار العجيمي يرسم ملامح هويته عبر السينما مكتشفا الآخر المختلف ومنتفتحا على وعوالم مغايرة تراهن على ثقافات الشعوب ودور الفن في التغيير وترك ذاك الأثر الساحر للفن السابع.

من جهته، وجه السيد علي ميعاوي المدير العام لمجمع “السلم” خلال الندوة الصحفية للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات الشكر لوسائل الإعلام، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة والرعاة على دعمهم للدورة التأسيسية للمهرجان مؤكدا أن هذا الاهتمام الإعلامي واللوجستي والدعائي مكن المهرجان من التجدد والاستمرار بعد مرحلة تقيمية لنسخته الأولى أسفرت على ضرورة التركيز أكثر على استقطاب الجماهير للعروض والبحث عن فضاءات جديدة للعرض ومحاولة دعم أكبر للميزانية رغم الظرف الاقتصادي الصعب لجذب نجوم السينما العرب والأجانب لحضور المهرجان والمراهنة على الجانب الفني وأفضل الأفلام جودة وجمالية.

وأٌقر علي ميعاوي بأن مهرجان للسينما منح مدينة ياسمين الحمامات سحرا خاصا وروحا متجددة لذلك يعمل مجمع “السلم” على الحفاظ على هذا الخيار ومزيد تطويره عبر مزج راقي للمنتوج الثقافي بالسياحي متطلعا الى جعل منتجع ياسمين الحمامات ومهرجانها منارة للسينما والسياحة الثقافية على مستوى دولي.

ويتنافس على “الشراع الذهبي” للدورة الثانية من المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في مسابقاته الرسمية 12 فيلما روائيا طويلا، 12 فيلما روائيا قصيرا و6 أفلام وثائقية طويلة فيما تضم لجنة تحكيم الروائي الطويل 7 أعضاء ويترأسها المؤلف للموسيقى التصويرية الشيلي خورخي أرياغادا وتتكون كل من لجنة تحكيم الروائي القصير ولجنة تحكيم الفيلم الوثائقي الطويل من 5 أعضاء.

ويمنح المهرجان الدولي ياسمين الحمامات شراعه الشرفي لعدد من السينمائيين إذ سيتم تكريم كل من سلمى بكار، فتحي الهداوي، فريد بوغدير والفنانة المصرية يسرا مع تكريم خاص للنجوم الذين تألقوا خارج الوطن وفي هذه الدورة الثانية سيكون التكريم من نصيب النجمة التونسية درة زروق.

هذا وقد اختار المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في افتتاح دورته الثانية الفيلم الهندي ” LAST FILM SHOW” للمخرج بان نالين.و كاستنج يوسف شاهين فى بانورما المهرجان السينمائي الدولى ” ياسمين الحمامات ”

قال المخرج محمود محمود والمنتج سامح حلمى فى تصريحات صحفية أن الفيلم سوف يتم عرضه فى مهرجان ياسمين الحمامات بقسم البانوراما والاحتفاليه بمئويه السينما في تونس

وأضاف المخرج محمود محمود حصد فيلم كاستنج يوسف شاهين على ٤٠ جائزة دولية حتى الان من عدة مهرجانات مختلفة .

الفيلم إهداء ليوسف شاهين ولصناع السينما المحليين والعالميين اللذين رحلوا وتركوا لنا ميراث كبير في إطار درامى فويس أوفر نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، المخرج خالد الحجر، حسين نخلة، أمل الفرمازى، د. محمد عبد المحسن، ترجمة أنيس عبيد.

فيلم كاستنج يوسف شاهين بطولة مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم أبانوب عزت، سارة الشيخ ،أحمد ناصر سيف أحمد يوسف محمد فرج ،غادة قطاطة هايدى الحكيم، شريف صالح محمد على قورة محمد حمدى مصطفي المليجى، راندا مراد، مونتاج محمد غانم مدير تصوير تامر رضوان مساعد تصوير عمرو جويدة كاستنج ايكو ايجنسي ستايلست سارة الشيخ تصميمات هيثم محمد، غناء مي مصطفي ومادونا ويسرى العسيلى . كلمات وألحان يسرى العسيلى موسيقي عمر موسى.

انتاج سامح حلمى شركه وينكد ارت، وتأليف وإخراج محمود محمود،

وأكد مختار العجيمي الرئيس المؤسس للمهرجان السينمائي الدولي أن المثابرة والعمل على امتداد سنة كاملة وراء التصورات الجديدة للنسخة الثانية من المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات معبرا عن امتنانه لدعم كل من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والمركز الوطني للسينما والصورة للمهرجان.

كما اكد على التزام المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات بخطه التحريري وفلسفته الفنية القائمة على اختيار الأفلام المتوجة أو المشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى (فئة “أ” وفئة “ب”) وبدعمه للأصوات السينمائية الشابة والتجارب المتفردة في طرحها الجمالي والفني ليكون المهرجان بذلك ملتقى لصناع الأفلام من مختلف الجنسيات ونافذة لسينما مغايرة.

وعن المسابقات والفعاليات المستحدثة في المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات خص مختار العجيمي بالذكر مسابقة مخصصة لـ”أفلام الموبايل” (تشمل مشاركة 90 فيلما لا يتجاوز مدة كل عمل دقيقة واحدة)، برمجة ثرية تحتفي بمائوية السينما التونسية ضمن قسم “بانوراما” وجائزة تمنح من قبل المجلس الدولي للسينما والتلفزيون والاتصال السمعي البصري التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وهي “ميدالية غاندي” وتقدم

لفيلم يتناول في طرحه قضايا إنسانية عادلة وذلك إلى جانب “بانوراما” خاصة بالأفلام الوثائقية، وكذلك عروض في قسم جديد “سيني بيتش” على شواطئ مدينة ياسمين الحمامات وسينما أمريكا اللاتينية “تحت المجهر” في برمجة نوعية.

وتستحضر المعلقة الرسمية للمهرجان الهوية التونسية المتجذرة عميقا عبر شخصية “بوسعدية” في رحلته الإنسانية وتجربته الوجودية هكذا هو المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات حسب مؤسسه ومديره العام مختار العجيمي يرسم ملامح هويته عبر السينما مكتشفا الآخر المختلف ومنتفتحا على وعوالم مغايرة تراهن على ثقافات الشعوب ودور الفن في التغيير وترك ذاك الأثر الساحر للفن السابع.

من جهته، وجه السيد علي ميعاوي المدير العام لمجمع “السلم” خلال الندوة الصحفية للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات الشكر لوسائل الإعلام، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة والرعاة على دعمهم للدورة التأسيسية للمهرجان مؤكدا أن هذا الاهتمام الإعلامي واللوجستي والدعائي مكن المهرجان من التجدد والاستمرار بعد مرحلة تقيمية لنسخته الأولى أسفرت على ضرورة التركيز أكثر على استقطاب الجماهير للعروض والبحث عن فضاءات جديدة للعرض ومحاولة دعم أكبر للميزانية رغم الظرف الاقتصادي الصعب لجذب نجوم السينما العرب والأجانب لحضور المهرجان والمراهنة على الجانب الفني وأفضل الأفلام جودة وجمالية.

وأٌقر علي ميعاوي بأن مهرجان للسينما منح مدينة ياسمين الحمامات سحرا خاصا وروحا متجددة لذلك يعمل مجمع “السلم” على الحفاظ على هذا الخيار ومزيد تطويره عبر مزج راقي للمنتوج الثقافي بالسياحي متطلعا الى جعل منتجع ياسمين الحمامات ومهرجانها منارة للسينما والسياحة الثقافية على مستوى دولي.

ويتنافس على “الشراع الذهبي” للدورة الثانية من المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في مسابقاته الرسمية 12 فيلما روائيا طويلا، 12 فيلما روائيا قصيرا و6 أفلام وثائقية طويلة فيما تضم لجنة تحكيم الروائي الطويل 7 أعضاء ويترأسها المؤلف للموسيقى التصويرية الشيلي خورخي أرياغادا وتتكون كل من لجنة تحكيم الروائي القصير ولجنة تحكيم الفيلم الوثائقي الطويل من 5 أعضاء.

ويمنح المهرجان الدولي ياسمين الحمامات شراعه الشرفي لعدد من السينمائيين إذ سيتم تكريم كل من سلمى بكار، فتحي الهداوي، فريد بوغدير والفنانة المصرية يسرا مع تكريم خاص للنجوم الذين تألقوا خارج الوطن وفي هذه الدورة الثانية سيكون التكريم من نصيب النجمة التونسية درة زروق.

هذا وقد اختار المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في افتتاح دورته الثانية الفيلم الهندي ” LAST FILM SHOW” للمخرج بان نالين.