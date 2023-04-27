انت الان تتابع خبر وفاة أشهر الممثلين الكوميديين في لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي اليوم الأربعاء، المخرج والكاتب والممثل المسرحي اللبناني سامي خياط، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد تدهور حالته الصحية، جرّاء مضاعفات إصابته بسرطان العظام.

وأعلنت ابنته سابين خياط لوكالة الصحافة الفرنسية، الخبر الحزين، واشارت انه والدها الراحل توفي في مستشفى رزق في بيروت، بعد بقائه في العناية الفائقة لمدة أسبوع.

ونعى الفنان الراحل، عدد كبير من النجوم والجمهور، متمنين له الرحمة والمغفرة.

يعتبر سامي خياط أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان، بدأ مشواره الفني في عام 1960، من خلال مسرحية (موليير هوغو وسوفوكول)، وقدم بعدها نحو 62 عملاً ساخراً، بمزيج من اللغة الفرنسية واللهجة اللبنانية.

ومُنح الفنان اللبناني في العام 2020 وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط، تقديراً لأعماله المسرحية التي لم يتوقف عن تقديمها حتى في خضم الحرب اللبنانية، كما كُرم في لبنان من قبل مؤسسة جبران تويني، مؤسسة فخرالدين الثاني.

من أشهر أعمال رائد المسرح الفكاهي: يس فور لياس، أبو كليبس، ستار إيبيديمي، وغيرها الكثير.