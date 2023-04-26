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رياض - احمد صلاح - لقت أغنية سميرة سعيد الجديدة ” زعلنا من بعض”، إعجاب الكثير، وذلك بعد طرحها، منذ قليل، على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

سميرة سعيد في أغنية زعلنا من بعض

وشارك الفنانة سميرة سعيد في أغنية زعلنا من بعض، كل من؛ الشاعر رمضان محمد في كتابة الكلمات، وتلحين محمد يحيى، كما قام أمير محروس بتوزيع وميكس وماستر.

أغنية سميرة سعيد الجديدة