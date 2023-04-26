انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تكشف عن المستخبي بالأبيض المخرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة مي عمر عدد من صور جديد لها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان من من اللون الأبيض المخرم المكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية واعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

وشاركت الفنانة المصرية في مسلسل علاقة مشروعة الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم مع كلا من ياسر جلال وميمي جمال وغيرهم.

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