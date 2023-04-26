انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تستعرض مفاتنها من غرفة نومها بالأسود الضيق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد خلال تواجدها داخل غرفة نومها، مرتديه فستان من اللون الأسود المثير المكشوفة من منطقة الصدر والضيق أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها.

وتغيب الفنانة المصرية الشابعة عن الأعمال الدارمية لشهر رمضان الكريم، وذلك على الرغم أن زوجها أحمد فهمي يشارك في بطولة سرة الباتع الذي لقي اعجاب الكثير من الجمهور في الفترة الماضية.

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