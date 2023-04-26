انت الان تتابع خبر سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة.. تعرف عليها صدمت الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بالعديدي من الإطلالات المميزة في أحداث مسلسلها الجديد “جت سليمة” وهو عرض في رمضان 2023، وهي التي تعبر عن شخصيتها التي تمثلها، ولكن ظهرت معها طوال أحداث المسلسل حقيبة لم تفارقها، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين لها.

سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

وأطلت الفنانة دنيا سمير غانم بحقيبة لونها جملي ومطرزة بالكثير من الزهور الملونة، ومهما ظهرت بالكثير من الملابس المختلفة فلم تغير هذه الحقيبة لأنها جزء من شخصيتها في المسلسل، وهي من العلامة التجارية الإسبانية Desigual، وهي حقيبة مريحة وعملية كثيراً، وفيها 3 فتحات، 3 خارجية مغلقة بسحاب وفيها تطريز بالماندالا، وتخطي سعرها الـ 2000 جنيهاً مصرياً.