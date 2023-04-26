انت الان تتابع خبر اتفرج .. جوري بكر في جلسة تصوير جديدة.. خطفت انظار محبيها بحملها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة الشابة جوري بكر التي اشتهرت بشخصية “دلال” في مسلسل جعفر العمدة، في إثارة حالة من الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بهد انتشار لها العديد من الصور الجريئة والمثيرة لها.

صور جوري بكر بفستان أبيض جريء

وظهرت الفنانة جوري بكر وهي متألقة بالعديد من الصور الجريئة والمثيرة، وهذا ما دفع الجمهور إلي نشر العديد من صورها، وتألقت كثيراً وهي ترتدي فستان أبيض جريء مكشوف الصدر، ومعها زوجها بعدما أعلنت عن حملها، ووضعت لمستات مكياج بلمسات خفيفة، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها.