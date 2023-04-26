انت الان تتابع خبر إيرادات افلام عيد الفطر 2023.. فيلم هارلي على القمة في اليوم الرابع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن إيرادات افلام عيد الفطر 2023، وذلك بسبب إقبال جميع المشاهدين عليه في الأيام الماضية، وحققت في رابع أيامه إيرادات وصلت لأكثر من 14 مليون جنيه، ومنهم فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان وهو تصدر القائمة.

إيرادات افلام عيد الفطر 2023وحقق فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان إلى رابع أيام عيد الفطر إيرادات وصلت لـ 4 مليون و436 ألف جنيه، وشارك معه الكثير من الفنانين ومنهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا وغيرهم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم يوم 13 وهو بطولة الفنان أحمد داود في المرتبة الثانية وحقق إيرادات وصلت لـ 2 مليون و632 ألف جنيه، ويشارك معه الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني والفناة جومانا مراد والفنان أحمد داش وغيرهم.

وأما عن فيلم ابن الحج أحمد فهو بطولة الفنان شيكو جاء قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023 وحقق إيرادات وصلت لمليون و517 ألف جنيهاً، وهو الذي شارك في بطولته الكثير من الفنانين ومن أهمم سيد رجب ورحمة أحمد وصبري فواز ومحمد لطفي ومصطفى غريب وعايدة رياض ومنذر رياحنة وغيرهم.

وفيلم رمسيس باريس حقق إيرادات في العيد وصلت لـ 502 ألف جنيه، وشارك في بطولة الكثير من الفنانين ومنهم هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري والكثير من الفنانين الآخرين.