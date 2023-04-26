المركز الثقافي المصري الأمريكي يكرم منة فضالي بعد نجاح ”جعفر العمدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 01:26 مساءً - نشرت الفنانة منة فضالي شهادة تكريمها عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وذلك على نجاحها بالدور الذي قدمته بمسلسل جعفر العمدة الذي عرض بالماراثون الرمضاني 2023.

وعلقت منة كاتبة "شكرا علي التكريم من #المركز _الثقافي_ المصري_ الأمريكي بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية".

مسلسل جعفر العمدة

تدور قصة مسلسل «جعفر العمدة» حول رجل من منطقة السيدة زينب متزوج من 4 سيدات، يختطف ابنه منذ ولادته ولمدة 19 عامًا، ويبدأ في رحلة البحث عنه ليكتشف في النهاية أن زوجته الثانية هي من فعلت ذلك لعدم إنجابها وغيرتها وحبها الشديد له ويتم القبض عليها.

أبطال المسلسل

«جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.