شاهد.. نادين نجيم ترقص وتدخن الشيشة مع خطيبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 12:29 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، صور لها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها خلال رحلة الاستجمام مع خطيبها.

وظهرت الفنانة نادين نجيم، في إحدى الصور وهي ترقص مع خطيبها على الشاطئ، داخل قلب مضئ، ويستمتعان بالأغاني الرومانسية معا.

وظهرت نادين نجيم، في فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، وهي تستمع للأغاني الرومانسية وبجوارها خطيبها وهو يدخن الشيشة «الأرجيلا».

حصلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إجازة بعد انشغالها الفترة الماضية في مسلسلها "وأخيرا" الذي عرض في رمضان المنقضي.