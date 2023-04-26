حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:27 صباحاً - احيا المطرب الشعبي حمو بيكا واحدة من اقوي حفلات العيد بمدينة السادس من اكتوبر داخل الممشي السياحي سيتي بارك بحضور جماهيري كامل العدد والدخول مجانا في اجواء مليئة بالبهجة والسعادة

وقدم بيكا باقة رائعة من اجمل اغانيه التي تألق به خلال مشواره الفني بأكملة مثل اغنية ” وداع يا دنيا وداع، حبيتك وجرحتيني، شمس المجره ،انتي معلمة ، رب الكون ميزنا ميزة ، وتفاعل معه الحضور بترديد كلمات الاغاني والتصفيق واستمر الحفل لمدة ساعتين .حمو بيكا يرفع شعار كامل العدد في حفل سيتي بارك بالمجان 1حمو بيكا يرفع شعار كامل العدد في حفل سيتي بارك بالمجان 2

والجدير بالذكر طرح بيكا مؤخرا اغنية جديدة تحمل اسم “كرفرم باكتيه ” علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود افعال ايجابيه من الجمهور .