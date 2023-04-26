حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:27 صباحاً - أعلن الفنان محمد رمضان، تكريمه من المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك، تقديرًا للنجاح الذي حققه في مسلسل جعفر العمدة، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2023.

وشارك محمد رمضان، صورة للتكريم وحفل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات قصيرة إنستجرام، وكتب عليها، قائلًا: «شكرًا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك شهادة أعتز بها.. وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير.. ثقة في الله هنهز أمريكا».بعد نجاح جعفر العمدة.. المركز الثقافي المصري الأمريكي يُكرم محمد رمضان 1

وفي سياق آخر، قدم رمضان، رسالة للشباب ضد المخدرات من خلال أغنية طرحها تحمل عنوان طوق نجاة ضمن أحداث فيلمه الجديد هارلي، حيث شارك البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليه، قائلًا: أغنية طوق نجاة فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دائرة المخدرات، لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره هارلي في الفيلم.