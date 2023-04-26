جهاد سعد: استعدادي لـ مسلسل ”ستهم” كان معجزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:27 صباحاً - كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مشاركته في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، بشخصية رماح، بعدما حقق العمل نجاحا كبيرا في الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال النجم جهاد سعد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «لأول مرة أشارك بدراما صعيدية، واستعددت لهذه الشخصية بشكل عجيب كالمعجزة، فلم أكن قد جسدت أي دور صعيدي قبلها، رغم أني درست في مصر الحبيبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعشت في مصر حوالي 12 سنة، فأنا تربيت ثقافيا وإنسانيا في مصر وهذا أثر على إتقاني اللهجة المصرية».

وتابع جهاد سعد: «جئت إلى مصر وعمري 20 سنة قادما من فرنسا بعدما درست سنتين هندسة عمارة وبدأت دراستي في المعهد».

وأضاف جهاد سعد: «سبق وقدمت أعمالا مصرية، مثل: (نابليون المحروسة، شطرنج، فرقة ناجي عطا الله، مأمون وشركاه، لا تطفئ الشمس، فيلم فص ملح وداخ) وغيرها، فأنا عشت في مصر كثيرا».

واختتم جهاد سعد: «جئت لمصر، وفي اليوم التالي دخلت على التصوير من غير أي تحضير على الاطلاق، سوى تحضيرات أولية، ومصحح اللهجة الصعيدية حسن قناوي، شجعني ودخلت التصوير، والصعيدي لهجة مستعصية ليس على الكل، وليس سهل أن ينطقها أحد إلا من أهل الصعيد كما ينطقون به».