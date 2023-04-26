انت الان تتابع خبر. جمالها يجنن.. ياسمين صبري تخطف قلوب جماهيرها في أحدث ظهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه خلال خضوعها لجلسة تصوير، مرتدية فستانًا باللون الأسود وأكمام من الشيفون، واعتمدت مكياج باللون الترابي، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها وكتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الوجه اللي مايحتاج ميك اب ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ قمر)، (يابنتي حتموتي البنات من غيرتهم منك)، (فخر الصناعه المصريه انت بعد الاهرامات ع طول)، (ياخرابي علي الجمال