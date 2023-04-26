وفاء عامر: منى زكي هتغير قانون المجلس الحسبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:29 صباحاً - قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتابع مسلسل «الأجهر»، في موسم رمضان، حيث توجه التحيه للفنان عمرو سعد بطل المسلسل، مشيرة ان رسالة العمل عدم وجود عنصرية بين الاشخاص، فهو يحارب العنصرية، واندماج كل الافراد في العمل دون وجود اختلافات بينهم سواء جنسيتهم او الوانهم.

وأضافت وفاء في حوار نشرته الاعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، انها تتابع مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان، قائلة: «كل يوم بنقعد نتخانق واحنا بنشوف المسلسل وبنشتم محمد سامي ومحمد رمضان انهم قفلوا الحلقة قفلة صعبة اوي، وهالة صدقي عظمة، محصلتش، دي في النهاية هالة صدقي يا جماعة».

وأشارت: انها تابعت ايضا عدد من الحلقات لمسلسل “بابا المجال” للفنان مصطفى شعبان، كما انها تتابع مسلسل “جميلة” للفنانة ريهام حجاج، هو مسلسل احداثه ساخنة، وهو مسلسل جميل جدا.

وأوضحت: ” تابعت مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، من اول عرضه، ومنى زكي وحلاوة منى زكي اللي ممكن تغير بيها حاجات كتير اوي، وهوغير قانون المجلس الحسبي، انا اعتقد ان في قوانيين كتير لازم تتغير، ومسألة المجلس الحسبي والقسوة التي نشاهدها لابد ان يكون هناك نظرة بها”.

واختتمت: “مبسوطة اوي بكل صحابي وبكل زمايلي، مبسوطة بان الدراما المصرية مكسرة الدنيا، مبسوطة جدا بالنجوم الجدد في وجوه جديدة كتير طلعت، وفي ممثلين زملائي واخدين حقهم في المسلسلات”.